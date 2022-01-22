زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جنوب غرب اليابان وإصابة 13

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت السلطات ووسائل الإعلام المحلية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن وقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كيلومترا في الساعة 1.08 صباحا (1608 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) قبالة ساحل كيوشو وهي إحدى جزر اليابان الرئيسية الأربع الواقعة بأقصى جنوب البلاد.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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