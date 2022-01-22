استئناف بعض الخدمات المالية في تونجا بعد ثورة بركانها

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(رويترز) - اصطف سكان تونجا للحصول على خدمات مالية محدودة استؤنفت في العاصمة يوم السبت مع استمرار أعمال إزالة الأنقاض بعد أسبوع من ثورة بركان مدمرة وأمواج مد عاتية.

وقالت حكومة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادي إن مياه الشرب أولوية، في حين وزع فريق طوارئ 60 ألف لتر من المياه على السكان. وبدأت محطة تحلية مياه على متن سفينة بحرية نيوزيلندية وصلت يوم الجمعة في سحب مياه البحر من ميناء تونجا لتحليتها. وتستطيع هذه المحطة إنتاج 70 ألف لتر من المياه يوميا.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ووزع على المسؤولين أن السكان الذين فقدوا منازلهم عندما اجتاحت أمواج مد بارتفاع 15 مترا البلاد سينقلون إلى الجزيرة الرئيسية تونجاتابو بسبب نقص المياه والغذاء.

وأضاف البيان أن الحمم البركانية التي تدفقت على سطح المحيط أتلفت القوارب وجعلت النقل البحري بين الجزر أكثر صعوبة، في حين تقرر تعليق الطيران الداخلي.

وتابع أن الرماد البركاني وأمواج المد أضرا بنحو 84 بالمئة من السكان، ولا تزال الاتصالات بين الجزر "شديدة الصعوبة".

وتتجه المزيد من سفن البحرية النيوزيلندية والأسترالية والبريطانية إلى تونجا لتوصيل مساعدات. كما وصلت طائرتان تحملان إمدادات إنسانية من اليابان ونيوزيلندا يوم السبت بعد وصول رحلتين من أستراليا مساء الجمعة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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