طوكيو تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو يوم السبت أعلى عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 لرابع يوم على التوالي مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وقالت الإدارة المحلية إن المدينة رصدت 11227 إصابة بعد يوم من إعادة فرض قيود على الانتقالات والنشاط التجاري تستمر حتى 13 فبراير شباط.

ويمثل العدد الجديد زيادة بأكثر من الضعف عن ذلك الذي تم تسجيله قبل أسبوع عند 4561 إصابة، كما أنه أعلى من الرقم المسجل يوم الجمعة وهو 9699 حالة مؤكدة.

وقالت إدارة طوكيو إنه تم أيضا تسجيل ثلاث وفيات و12 إصابة بأعراض شديدة يوم السبت.

وأعلنت مقاطعة أوساكا تسجيل 7375 إصابة يوم السبت مسجلة زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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