دي مينو يهزم أندوخار ويتقدم في أستراليا للتنس

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ملبورن (رويترز) - فاز الأسترالي أليكس دي مينو على الإسباني بابلو أندوخار 6-4 و6-4 و6-2 في ملعب رود ليفر يوم السبت ليتأهل للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة خلال مسيرته مع اللعبة.

وانعش فوز دي مينو الأجواء القاتمة في ملاعب ملبورن بارك بعد خروج الأستراليين كريستوفر أوكونيل وماديسون إنجليس من أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبحضور لاعبي أستراليا الشهيرين المعتزلين رود ليفر وليتون هيويت في المدرجات قدم دي مينو (22 عاما) المصنف 32 في البطولة أداء لافتا وتقدم نحو الشبكة كثيرا رغم أنه يفضل اللعب من الخط الخلفي.

ونجح أندوخار (35 عاما) المتخصص في الملاعب الرملية في إنقاذ نقطتي حسم المجموعتين الأولى والثانية لكن دي مينو حسم المجموعة الثالثة سريعا بضربتي إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد وبفضل خطأ سهل من أندوخار بعد ذلك.

وحسم دي مينو الفوز بعد أكثر قليلا من ساعتين.

وقال دي مينو بعد ضمانه الاستمرار في البطولة "سعيد كثيرا باللعب في ملعب رود ليفر هنا في السابعة مساء وفي حضور رود ليفر شخصي. ونجحت في تحقيق الفوز ولذا ماذا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك".

وأضاف دي مينو ".. أحب اللعب هنا لأن الأجواء رائعة.. أنا في بيتي الآن وأفعل ما أحب القيام به. أنا في حلم".

وسيلتقي دي مينو في دور 16 مع المصنف 11 الإيطالي يانيك سينر الذي فاز على الياباني الصاعد من التصفيات تارو دانييل في مباراة من أربع مجموعات.

وقال دي مينو عن منافسه المقبل سينر "إنه لاعب قوي. لاعب متميز.

"أتطلع لهذه المواجهة التي أعتبرها فرصة أخرى لأداء ما أحب القيام به".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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