حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 343.66 مليون والوفيات 5 ملايين و933744

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 343.66 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و933744.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 868441 70158632

الهند 488884 38903731

البرازيل 622563 23751782

المملكة المتحدة 153202 15613283

فرنسا 127869 15175464

روسيا 673801 10987774

تركيا 85420 10768777

إيطاليا 142963 9603856

إسبانيا 91599 8834363

ألمانيا 116532 8499622

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24277 2144422

44 ‬‬‬‬- الأردن 13049 1129995

47 - المغرب 15082 1086340

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html