إصابة أرنولد مدرب أستراليا بكورونا ويغيب عن مباراة فيتنام

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(رويترز) - قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الأحد إن جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأول للعبة الشعبية سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام فيتنام الخميس القادم بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ودخل أرنولد في عزل صحي قبل المباراة التي ستقام في ملبورن بينما سيتولى مساعده رينيه مولنتسين قيادة الفريق خلال المواجهة.

وأضاف الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان "تلقى أرنولد التلقيح كاملا كما تلقى الجرعة الثالثة المعززة قبل 10 أيام ولم تظهر عليه أي أعراض. وخضع مباشرة للعزل الصحي بعيدا عن بقية أفراد الطاقم الفني بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية لدى وصوله إلى ملبورن في نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان "الطاقم الفني للمنتخب الأسترالي يخضع فعليا للعزل في ملبورن خلال اليومين الأخيرين وخضع خلال هذه الفترة لثلاثة فحوص".

وبعد مواجهة فيتنام سيحل المنتخب الأسترالي ضيفا على نظيره العماني في أول فبراير شباط المقبل.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة التي ستقام في قطر برصيد 11 نقطة بينما يتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 16 نقطة يليه اليابان برصيد 12 نقطة.

ويتأهل أول فريقين فقط مباشرة للنهائيات.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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