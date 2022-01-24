حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 348.32 مليون والوفيات 5 ملايين و941309

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 348.32 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و941309.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 869435 70546763

الهند 489409 38237264

البرازيل 622801 23909175

فرنسا 128514 16390818

المملكة المتحدة 153787 15784488

روسيا 674482 11044986

تركيا 85604 10841633

إيطاليا 143296 9781191

إسبانيا 91741 8975458

ألمانيا 116664 8619171

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24283 2149306

44 ‬‬‬‬- الأردن 13062 1134097

47 - المغرب 15113 1093978

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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