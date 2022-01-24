حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 348.32 مليون والوفيات 5 ملايين و941309
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 348.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و941309.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 869435 70546763
الهند 489409 38237264
البرازيل 622801 23909175
فرنسا 128514 16390818
المملكة المتحدة 153787 15784488
روسيا 674482 11044986
تركيا 85604 10841633
إيطاليا 143296 9781191
إسبانيا 91741 8975458
ألمانيا 116664 8619171
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24283 2149306
44 - الأردن 13062 1134097
47 - المغرب 15113 1093978
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html