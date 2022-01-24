أسعار النفط ترتفع بفعل تنامي المخاطر السياسية في أوروبا والشرق الأوسط

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لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في شح المعروض في سوق‭‭‭ ‬‬‬متأزمة بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 88.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1009 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 85.35 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "أسعار النفط تحقق مكاسب بفعل المخاطر التي تواجه المعروض والتوترات السياسية".

وأضاف "المزيد من التصعيد في أوكرانيا والوضع الأمني ​​المشحون في الشرق الأوسط يبرران فرض علاوة مخاطر على أسعار النفط لأن دولتين معنيتين، وهما روسيا والإمارات، عضوان مهمان في مجموعة أوبك+".

وتصاعدت التوترات في أوكرانيا في الشهور الأخيرة بعد أن حشد الكرملين قواته قرب حدودها، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا الشرقية.

ومن المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة إذا تطور الوضع إلى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية حوالي 35 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وفي الشرق الأوسط، اعترضت الإمارات صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية صوب الدولة الخليجية اليوم الاثنين بعد هجوم دام قبل أسبوع.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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