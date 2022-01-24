نيكي الياباني يعوض خسائره وسط اقتناص صفقات

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طوكيو (رويترز) - غير مؤشر نيكي القياسي اتجاهه ليغلق على ارتفاع يوم الاثنين مع اقتناص المستثمرين للأسهم الأرخص بعد ارتفاع العقود الآجلة على الأسهم الأمريكية لكن حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لوضع السياسات هذا الأسبوع.

وارتفع نيكي 0.24 بالمئة إلى 27588.37 نقطة. وفي وقت سابق انخفض المؤشر 1.2 بالمئة بعد أن سجل مؤشرا ستاندارد اند بورز وناسداك الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لهما منذ مارس آذار 2020.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 المئة إلى 1929.87 نقطة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات تصنيع الرقائق 1.62 بالمئة وزاد سهم فاست ريتيلير مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.17 بالمئة ليقودا ارتفاعات نيكي.

وصعد سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.02 بالمئة بعد أنباء عن أن أرباحها الصافية السنوية ستقفز 20 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعاره فزاد سهم إينبكس 4.57 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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