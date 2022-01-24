ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا والعودة للمدارس تهدد بذروة جديدة لأوميكرون

أخبار اليابان





سيدني (رويترز) - سجلت أستراليا ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يوم الاثنين مع وصول تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى لذروته، وحذرت السلطات من احتمال زيادة العدد بعد عودة الطلاب إلى المدارس من عطلة نهاية العام الأسبوع القادم.

ويحاول الاقتصاد رقم 13 على مستوى العالم تحقيق التوازن بين رفع القيود على الحركة بعد عامين من فرضها والتعامل مع أكبر أعداد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.

وقالت السلطات إن تقديم جرعة تنشيطية من اللقاح سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات، كما أشارت إلى أن ثبات أعداد الحالات التي تعالج في المستشفيات علامة على أن التفشي بلغ أسوأ حالاته وسيبدأ الوضع في التحسن.

وسجلت أستراليا يوم الاثنين 58 وفاة، معظمها في أكثر ثلاث ولايات ازدحاما بالسكان- نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند- وجاء العدد متمشيا مع عدد وفيات اليوم السابق، ولكنه لا يزال من أعلى المعدلات خلال الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 40681، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت قرابة ثلاثة أمثال هذا العدد في وقت سابق من هذا الشهر.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html