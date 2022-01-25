”باناسونيك“ تستثمر 700 مليون دولار لإنتاج بطاريات ”تسلا“

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الحاضرون يلقون نظرة على طراز Tesla Model X الذي يعمل ببطاريات باناسونيك في مركز مؤتمرات لاس فيغاس خلال معرض CES 2018 في لاس فيغاس ، نيفادا، الولايات المتحدة ، 9 يناير/ كانون الثاني 2018. ستيف ماركوس/ رويترز.

طوكيو (رويترز) -أعلنت شركة ”باناسونيك“ اليابانية لتصنيع الإلكترونيات أنها ستبدأ في الإنتاج الضخم لبطاريات ”الليثيوم أيون“ الجديدة، التي تزيد من نطاق السيارات الكهربائية بأكثر من 15%، في بداية 2023، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وبحسب ”نيكي“، فإن البطاريات الجديدة قد تساعد في جعل المركبات الكهربائية أكثر إقناعًا للمشترين، وذلك عبر قدرتها على توفير مدى أطول في المسافة التي تقطعها المركبة في الشحنة الواحدة، إضافة إلى التحسينات التي ستطرأ على عمليات الشحن السريع، والتي من شأنها أن تجعل السيارات الكهربائية أكثر عمليّة وكفاءة في المستقبل القريب.

وقالت باناسونيك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها تدرس خيارات مختلفة للإنتاج واسع النطاق، وذلك عبر تجربة خط إنتاج اختباري جديد سيتم الانتهاء منه هذا العام. ولم تفصح الشركة عن المزيد من التفاصيل.

وكانت باناسونيك قد كشفت العام الماضي عن بطارية جديدة من طراز 4680 (بعرض 46 ملليمتر وطول 80 ملليمتر)، وهي بذلك أكبر بخمسة أضعاف من البطاريات التي تستخدمها شركة تيسلا حاليًا. وفي حال حصلت تيسلا على مثل هذه البطاريات، فإن ذلك سيساعدها على خفض تكاليف الإنتاج.

وذكرت تقارير أن البطارية الجديدة ستكون أكبر مرتين في الحجم من الإصدارات القديمة، مع زيادة سعتها خمسة أضعاف، مما يسمح لمصنعي السيارات بتقليل عدد البطاريات المستخدمة في كل سيارة، ما يقلل أيضاً من الوقت الذي يستغرقه تصنيع السيارات. ونظرًا لكفاءة البطارية العالية، سيكلف إنتاج هذه البطاريات الجديدة أقل بنسبة 10% إلى 20%، مقارنة بالإصدارات القديمة على أساس السعة.

ومن المزمع أن تبدأ باناسونيك بإنتاج هذه البطاريات من طراز 4680 في مصنع في مدينة واكاياما، غربي اليابان. وتعد باناسونيك هي المصنع الحصري لبطاريات تيسلا المتطورة، ويعد هذا الاستثمار الجديد خطوة مهمة للحفاظ على موقعها كمزود أساسي للبطاريات للشركة الأمريكية الرائدة في هذا القطاع، على الرغم من محاولات تيسلا التوصل إلى تفاهمات مع الصين وغيرها من أجل الحصول على بطاريات لزيادة إنتاجها من المركبات خلال الأعوام المقبلة.

وبما أن السيارات الكهربائية ستكون قادرة على السفر لمسافات أطول بشحنة واحدة، تتوقع ”باناسونيك“ أن تتسارع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، ما يشجع الشركة على الاستثمار بكثافة في تطوير مثل هذه البطاريات.

وتمتلك ”باناسونيك“ بالفعل مصانع بطاريات كهربائية في اليابان والولايات المتحدة التي تزود البطاريات للمحطات التي تديرها ”تسلا“ في ولاية كاليفورنيا، لكنها تقوم أيضاً بتوسيع مصنعها في واكاياما باليابان، وإدخال معدات جديدة لإنتاج بطاريات ”تسلا“ الجديدة بكميات كبيرة، حيث تستثمر حوالي 80 مليار ين ياباني (704 ملايين دولار).

1 دولار = 113.5400 ين