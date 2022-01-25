اليابان تقوم بتوسيع قيود كورونا وسط تسارع انتشار أوميكرون

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زائرة ترتدي قناعًا وقائيًا للوجه تتجول في منطقة الواجهة البحرية لمتنزه أودايبا البحري، وسط جائحة كورونا في طوكيو، اليابان، 22 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - تستعد اليابان لمضاعفة عدد المناطق الخاضعة لقيود مثل تقصير ساعات عمل المطاعم من أجل كبح زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصرح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للصحفيين بأن الحكومة المركزية تلقت طلبات لما يسمى بإجراءات شبه الطوارئ من 18 محافظة أخرى.

تسمح الإجراءات للحكام الإقليميين بفرض قيود على التنقل والأعمال، مثل جعل المطاعم والحانات تغلق مبكرًا وتقييد مبيعات المشروبات الكحولية.

أعلنت اليابان مستويات مختلفة من الطوارئ عدة مرات خلال الجائحة التي استمرت عامين. قد تتضمن حالة الطوارئ الكاملة إغلاق الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية، وقيود الحضور في الأحداث الرياضية والثقافية، وغرامات للأعمال غير الممتثلة.

سجلت اليابان أكثر من 54000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، مدفوعة بزيادة انتشار المتحور أوميكرون.

أدى النظام الطبي الممتد وسط المتحور سريع الانتشار إلى قيام الحكومة بالسماح للأطباء بتشخيص أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين والذين تظهر عليهم أعراض كورونا على أنهم مصابون دون اختبار - إذا تم الحكم على هذه الخطوة على أنها ضرورية من قبل السكان المحليين الحكومات.

وقال وزير الصحة شيغيوكي غوتو للصحفيين بعد اجتماع مع كيشيدا: ”للاستعداد لمواجهة المزيد من الانتشار السريع للأشخاص المصابين ، قدمنا ​​سياسة (جديدة) من شأنها أن تمكن السلطات المحلية من إجراء الاختبارات المناسبة وعلاج المرضى بسرعة وفقًا لتقديرها“.

ومن بين أولئك الذين يطلبون القيود، جزيرة هوكايدو الشمالية ومحافظة أوساكا. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في وقت سابق إن الحكومة ستقرر بشأن التوسع بسرعة.

إذا تم توسيع القيود، فسوف تغطي 34 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو.

قد يوجه ذلك ضربة أخرى للاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، والذي لا يزال يعاني من قيود وبائية من العام الماضي، حسب تقديرات بعض المحللين.

وقال تاكاهيدي كيؤتشي الخبير الاقتصادي التنفيذي بمعهد نومورا للأبحاث ”التوسيع الأخير لإجراءات شبه الطوارئ ليشمل 18 محافظة أخرى سيجعل خسارة الاستهلاك الخاص إجمالي 2.256 تريليون ين (19.83 مليار دولار)“.

وقال إن الخسارة الاقتصادية الإجمالية من هذه الإجراءات ستعادل 0.41٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان.

وسجلت البلاد 2.1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و 18498 حالة وفاة خلال الوباء.

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