النفط يهبط 2% مع تضرر الأصول العالية المخاطر من توقعات بزيادات سريعة للفائدة الأمريكية

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نيويورك (رويترز) - أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي اثنين بالمئة يوم الاثنين، متضررة من مخاوف المستثمرين حيال احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما دفع أسواق الأصول العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع الدولار.

وهوت الأسهم الأمريكية بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر خسائرها الأسبوعية منذ عام 2020، متأثرة بتراجع أصول أخرى عالية المخاطر مثل النفط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.62 دولار، أو 1.84 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.27 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار،أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.31 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعودهما حوالي اثنين بالمئة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .

وما زالت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 10 في المئة عن مستواها في بداية هذا العام بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات بينما تجد مجموعة أوبك+ صعوبة في تحقيق زيادة إنتاجية شهرية مستهدفة قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وهبطت أسواق الأسهم يوم الاثنين في حين ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، مدعوما بتصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا واحتمالات أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي موقفا أكثر تشددا في ختام اجتماعه هذا الأسبوع.

ورفع بنك باركليز توقعاته لمتوسط سعر النفط بمقدار خمسة دولارات للعام الحالي، مشيرا إلى انكماش فائض الطاقة الإنتاجية وتزايد المخاطر السياسية. وفي تحرك مماثل الأسبوع الماضي، توقع بنك مورجان ستانلي أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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