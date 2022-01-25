حقائق - إصابات كورونا العالمية تتجاوز 350.35 مليون والوفيات 5 ملايين و945623

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 350.35 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 869958 70746192

الهند 489848 39543328

البرازيل 622801 23909175

فرنسا 128629 16692432

المملكة المتحدة 153862 15859288

روسيا 675161 11108191

تركيا 85789 10907136

إيطاليا 143523 9923678

إسبانيا 91741 8975458

ألمانيا 116688 8677066

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

31 - العراق 24287 2154237

46 ‬‬‬‬- الأردن 13073 1141048

47 - المغرب 15132 1098413

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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