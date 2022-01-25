إصابات كوفيد اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز 8000 للمرة الأولى

أخبار اليابان





سول (رويترز) - تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 8000 للمرة الأولى، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء تسجيل 8571 إصابة يوم الاثنين، وهو ما يفوق الذروة السابقة المسجلة في منتصف ديسمبر كانون الأول والتي بلغت 7848 إصابة.

ونظم أصحاب الأعمال الصغيرة احتجاجات لمطالبة الحكومة برفع القيود، والتي تشمل فرض حظر تجوال بدءا من الساعة التاسعة مساءا على المطاعم، وسعوا للحصول على تعويض عن الخسائر.

وقال أحد المحتجين ”لم أتمكن من دفع الإيجار الشهري، لذلك أواجه دعوى إخلاء واضطررت لطرد الموظفين“.

وبكى متظاهرون آخرون وهم يقفون أمام اللافتات التي تطالب ”بتعويضات حقيقية“ عن الخسائر التي تكبدوها بسبب فيروس كورونا.

وأعادت كوريا الجنوبية فرض قيود للتباعد الاجتماعي أكثر صرامة الشهر الماضي لأن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا والمرضى ذوي الحالات الحرجة تهدد بإجهاد النظام الطبي.

وأدت الزيادة في عدد الإصابات إلى زيادة المخاوف بشأن فرص حدوث موجة جديدة من العدوى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي ستبدأ يوم السبت، عندما يسافر عشرات الملايين في أنحاء البلاد للقاء عائلاتهم.

وقال مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المحتمل أن يكون متحور أوميكرون مسؤولا عن أكثر من 90 بالمئة من الإصابات الجديدة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، بينما قد تصل الأرقام اليومية إلى 20 ألفا أو 30 ألفا أو أكثر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، 749979 إصابة وإجمالي الوفيات 6588 وفاة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 95 في المئة من البالغين تلقوا التطعيمات ضد فيروس كورونا بشكل كامل كما تلقى نحو 58 في المئة منهم جرعة تنشيطية.

(إعداد مصطفى صالح وندى صلاح للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html