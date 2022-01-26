بناء جدار جليدي حول مفاعل فوكوشيما باليابان

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طوكيو (رويترز) - قالت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية هذا الشهر إن خزانين للتخزين تسرب حوالي أربعة أطنان من محلول التبريد المستخدم في إنشاء جدار جليدي يمنع المياه الجوفية من التسرب.

وقالت الشركة المشغلة، طوكيو إليكتريك باور كو هولدنجز (تيبكو)، إن التسرب ليس له تأثير على الجدار أو البيئة.

لكن الحادث يسلط الضوء على كفاحها لتنظيف المحطة بعد ما يقرب من 11 عامًا من الزلزال الهائل والتسونامي الذي تسبب في انهيارات في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبيل في عام 1986.

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تستعد فيه المنشأة لبناء نفق يؤدي إلى البحر لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة من الموقع، بعد المعالجة، في محاولة للبدء في ربيع عام 2023.

لماذا جدار جليدي؟

أصبح الجدار قيد التشغيل منذ عام 2016، وهو يشبه في الواقع حاجزًا من التربة المتجمدة. وقد قامت شركة كاجيما اليابانية للإنشاءات بتشييد الجدار بتكلفة 34.5 مليار ين (303 مليون دولار) من الأموال العامة.

يهدف الجدار الجليدي إلى الحفاظ على المياه الملوثة داخل المحطة مع الحفاظ على المياه الجوفية، والتي تصبح مشعة عند التسرب إلى أقبية المفاعلات المعطلة والتلامس مع الحطام شديد الإشعاع هناك.

وقد تداخل ذلك مع أعمال التنظيف، مما أجبر شركة تبيكو على ضخ المياه للتخزين في خزانات ضخمة بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 100 مليار ين.

الآن المساحة آخذة في النفاد، حيث تراكم ما يقرب من 1.3 مليون طن من هذه المياه، أو ما يكفي لملء حوالي 500 حمام سباحة بحجم أولمبي.

كيف يعمل؟

يقلل سائل التبريد الذي يتم ضخه في أنابيب التجميد درجات الحرارة إلى حوالي -30 درجة مئوية (-22 فهرنهايت) في حوالي 1500 أنبوب مملوء بمحلول ملحي يقع على عمق 30 مترًا (98.43 قدمًا) على طول محيط 1.5 كيلومتر (1 ميل) حول المحطة.

يؤدي هذا بدوره إلى تجميد المياه الجوفية المحيطة إلى جدار متصل من التربة المتجمدة.

التسريبات والمشاكل

وقال متحدث باسم شركة تيبكو إن أحدث تسرب يبدو أنه نتج عن إلتواء في مفاصل الأنابيب المعدنية، على الرغم من عدم وجود شقوق مرئية. النظام يعمل بعد استبدال الأجزاء التالفة.

وكان آخر تسرب من بين ثمانية تسريبات تقريبًا منذ تشغيل الجدار في عام 2019، ربما بسبب الإجهاد المعدني الناجم عن الاهتزازات التي تسببها مركبات البناء.

ولم يتمكن المتحدث من تأكيد سبب التسريبات السابقة على الفور، لكنه قال إن أسبابًا مماثلة محتملة.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قالت شركة تيبكو إنها بدأت العمل العلاجي بعد أن أظهرت الاختبارات ذوبانًا جزئيًا للجدار الجليدي.

تصريف المياه والنفق

في ديسمبر/ كانون الأول قالت تيبكو إنها تهدف إلى بناء نفق تحت الماء لتصريف المياه في البحر، في أحدث مرحلة من خطة لتصريف حوالي مليون طن بعد المعالجة والتخفيف في نقطة على بعد كيلومتر واحد (0.6 ميل) من الشاطئ.

سيتم ضخ المياه المعالجة من الخزانات ليتم تصريفها على عمق 12 مترًا (40 قدمًا)، على أن يبدأ البناء هذا العام.

ستتم معالجة المياه لإزالة جميع التلوث الإشعاعي، باستثناء التريتيوم، والذي سيتم تخفيفه إلى سابع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. من المقرر أن يبدأ التصريف في ربيع عام 2023.

على الرغم من أن المحطات النووية في جميع أنحاء العالم تقوم بتصريف المياه بشكل روتيني مع التريتيوم، إلا أن الخطة أثارت قلق الجارتين الصين وكوريا الجنوبية، القلقتين بشأن سلامة الغذاء.

كما انزعج المزارعون والصيادون المجاورون الذين يخشون أن تضر الأسعار بعد سنوات من الكفاح من أجل إعادة الإعمار.

دعوى قضائية

وقالت صحيفة ماينيتشي اليومية إن دعوى قضائية من المقرر رفعها يوم الخميس ضد شركة تيبكو تقول إن مجموعة من ستة رجال ونساء أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية بسبب التعرض للإشعاع من الكارثة.

(الدولار = 113.7600 ين)



عمال يسيرون بالقرب من مبني المفاعلين رقم 2 ورقم 3 في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التي أصيبت بالعطب في بلدة أوكوما، محافظة فوكوشيما، اليابان، 1 مارس/ آذار 2021. رويترز / ساكورا موراكامي



موظفو شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بجوار جزء من وحدة جدار جليدي تحت الأرض، لمنع المياه الجوفية من التدفق ووقف تسرب المياه المشعة إلى المحيط الهادئ، في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التي أصابها إعصار تسونامي، محافظة فوكوشيما، اليابان، 18 فبراير/ شباط، 2019. رويترز / إيسى كاتو.

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