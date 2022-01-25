تلفزيون: الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تتجاوز 60 ألفا لأول مرة
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طوكيو (رويترز) - ذكرت قناة (إف.إن.إن) التلفزيونية اليابانية أن عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في اليابان تجاوز 60 ألف حالة لأول مرة يوم الثلاثاء.
وتستعد الحكومة لتوسعة إجراءات الحد من انتشار المرض في محاولة لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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