تلفزيون: الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تتجاوز 60 ألفا لأول مرة

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

رجل وامرأة يضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا في أودايبا بطوكيو يوم 22 يناير كانون الثاني 2022. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل وامرأة يضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا في أودايبا بطوكيو يوم 22 يناير كانون الثاني 2022. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت قناة (إف.إن.إن) التلفزيونية اليابانية أن عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في اليابان تجاوز 60 ألف حالة لأول مرة يوم الثلاثاء.

وتستعد الحكومة لتوسعة إجراءات الحد من انتشار المرض في محاولة لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز