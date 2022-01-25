مسؤول: بطولة العالم للسباحة في فوكوكا اليابانية ستتأجل مرة أخرى

أخبار اليابان

(رويترز) - قال سويتشيرو تاكاشيما رئيس بلدية فوكوكا اليابانية يوم الثلاثاء إن بطولة العالم للسباحة المقررة في المدينة في مايو أيار ستتأجل حتى العام المقبل.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في بادئ الأمر في 2021 لكنها تأجلت بسبب وباء كوفيد-19 وأيضا بسبب إقامة ألعاب طوكيو. وكان من المقرر أن تستضيفها فوكوكا بين 13 و29 مايو أيار لكن سيتم تأجيلها الآن مجددا.

وقال تاكاشيما في مؤتمر صحفي "مع انتشار أوميكرون في جميع أنحاء العالم، كان من المستحيل إجراء تصفيات لاختيار السباحين لتمثيل كل دولة.

"بالنظر إلى هذا الوضع، قرر الاتحاد الدولي للسباحة تأجيل بطولة العالم في فوكوكا من هذا العام إلى العام التالي.

"أشعر بالأسف الشديد من أجل السباحين الذين تدربوا استعدادا لإقامة البطولة في مايو وكذلك من أجل المشجعين داخل وخارج البلاد".

ورفض الاتحاد الدولي للسباحة التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وقال تاكاشيما إن الاتحاد الدولي لم يقرر موعدا جديدا للبطولة حتى الآن.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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