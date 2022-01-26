حصري- موقع تويتر يشهد عددا قياسيا من المطالب الحكومية بحذف المحتوى‭ ‬

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(رويترز) - قالت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي إن الحكومات في جميع أنحاء العالم طالبت بحذف المحتوى من عدد قياسي من حسابات المستخدمين في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من العام الماضي وذلك في بيانات تنشرها الشركة يوم الثلاثاء.

ووفقا لبيانات في أحدث تقارير الشفافية لتويتر اطلعت عليها رويترز، قالت الشركة إن الحكومات قدمت 43887 طلبا قانونيا لحذف المحتوى من 196878 حسابا خلال ستة أشهر.

وجاءت 95 بالمئة من هذه المطالب من خمس دول في مقدمتها اليابان ثم روسيا فتركيا والهند وكوريا الجنوبية. ويتم حظر استخدام تويتر في عدة دول، بينها الصين وكوريا الشمالية.

وقالت تويتر إنها إما "حجبت" الوصول إلى محتويات في دول معينة أو ألزمت أصحاب حسابات بحذف بعض أو كل المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه استجابة لأربعة وخمسين في المئة من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.

وتواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تدقيقا مستمرا من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية بشأن المحتوي الذي تسمح بعرضه على منصاتها. وفي العام الماضي، واجه موقع تويتر مواجهات كبيرة مع حكومات من الهند و نيجيريا بشأن تعديل المحتوى وتنظيمه.

وواجه موقع تويتر وشركات أخرى مثل فيسبوك وجوجل انتقادات من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن كيفية التصدي لقضايا مثل نشر معلومات خاطئة والعنف في الخطاب على أنظمتهم.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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