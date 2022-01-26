متحدث: اليابان ستتعاون مع أمريكا إذا غزت روسيا أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء إن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان معا في حالة ما إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بما سيحدث في حالة وقوع الغزو، جرت خلال مؤتمر قمة عبر الهاتف الأسبوع الماضي.

وحشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا مما أثار توترات مع الدول الغربية. وتصر موسكو على عدم وجود خطط للغزو.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html