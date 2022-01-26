أسهم اليابان تهبط قبل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي

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طوكيو (رويترز) - أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات يوم الأربعاء منخفضا بفعل شركات التكنولوجيا ذات الثقل التي اقتفت أثر خسائر نظيراتها في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء بسبب مخاوف من تزايد النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والتوترات المحيطة بأوكرانيا.

وهبط نيكي 0.44 بالمئة ليغلق عند 27011.33 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في 13 شهرا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 المئة إلى 1891.85 نقطة.

وتأرجحت الأسهم الأمريكية بين خسائر فادحة ومكاسب متواضعة قبل أن تنهي التعاملات مبتعدة عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة متأثرة بأسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الاتحادي تحديثا لسياساته النقدية من المرجح أن يكشف عن توقيت الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة ويقلص ميزانيته العمومية الضخمة.

وتراجعت شركات التكنولوجيا ذات الثقل فخسر سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات والإلكترونيات 0.81 بالمئة، وتراجع سهم فانوك لإنتاج الروبوتات 3.29 بالمئة، فيما نزل سهم مشغل الهواتف كيه.دي.دي.آي 2.57 بالمئة.

وانخفض سهم تويوتا 0.67 بالمئة متخليا عن مكاسبه المبكرة التي أذكتها خطط شركة السيارات لإنتاج رقم قياسي يبلغ 11 مليون سيارة في السنة المالية 2022.

وقفزت منافستها سوزوكي موتور 5.77 بالمئة وكانت أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بعد أن حسنت ذراعها الهندية ماروتي سوزوكي هوامشها للربع الثالث من خلال رفع الأسعار.

وارتفع سهم صانعة الألعاب نينتندو 4.36 بالمئة بعد أن أوصت نومورا للأوراق المالية بشراء أسهمها.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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