الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي

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نيويورك (رويترز) - صعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار، كما هو متوقع، وأن يبدأ لاحقا تقليصا كبيرا لحيازاته من الأصول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.51 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1241 دولار، في حين هبط الين الياباني 0.64 بالمئة إلى 114.58 للدولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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