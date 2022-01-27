أسهم اليابان تغلق على أدنى مستوى في 14 شهرا بعد أنباء مجلس الاحتياطي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس على أدنى مستوى له في 14 شهرا متأثرا بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اعتزامه رفع أسعار الفائدة باطراد.

وهبط نيكي 3.11 بالمئة ليغلق عند 26170 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 24 نوفمبر تشرين الثاني 2020. وسجل المؤشر الذي تراجع لليوم الثالث على التوالي أكبر انخفاض يومي منذ 21 يونيو حزيران 2021.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.61 المئة إلى 1842.44 نقطة. وكان المؤشران قد فتحا على ارتفاع.

وتذبذبت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشدة في الدقائق الأخيرة من جلسة ليل الأربعاء التي انتهت بتراجع داو جونز وستاندارد اند بورز في حين حقق ناسداك مكسبا اسميا.

وفي اليابان هبط سهم نيديك لصناعة المحركات الكهربائية 6.17 بالمئة متخليا عن مكاسبه السابقة بعد تراجع أرباح التشغيل في الربع الثالث.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 9.15 بالمئة وهبط سهم أدفانتيست 6.97 بالمئة ونزل سهم مجموعة سوني لصناعة الألعاب 6.74 بالمئة.

وخالف ساهم فانوك الاتجاه ليرتفع 1.1 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة أجهزة الإنسان الآلي توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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