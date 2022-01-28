بيترز لا تزال في غيبوبة مستحثة طبيا بعد مرور شهر على حادث خلال التدريب

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(رويترز) - أعلن فريق المتسابقة الهولندية ايمي بيترز يوم الخميس أن بطلة العالم ثلاث مرات في سباق ماديسون للدراجات لا تزال في غيبوبة مستحثة طبيا عقب تعرضها لحادث تصادم خلال تدريب في إسبانيا الشهر الماضي.

وتم وضع المتسابقة الهولندية البالغ عمرها 30 عاما في هذه الغيبوبة بعدما أجرى أطباء جراحة لها لتخفيف الضغط على دماغها بعد الحادث الذي وقع في أليكانتي بإسبانيا في 23 ديسمبر كانون الأول.

ونقلت إلى مستشفى في هولندا في وقت سابق هذا الشهر لمواصلة العلاج.

وقال فريق اس.دي وركس في بيان "تتنفس بيترز بشكل مستقل لكنها فاقدة للوعي في الوقت الحالي.

"عانت من إصابة خطيرة للغاية في الدماغ وخضعت لجراحة لإنقاذ حياتها.

"يمكن ملاحظة بعض التحسن حاليا لكنها لا تزال في غيبوبة مستحثة.

"بعد استقرار حالتها ستواجه فترة إعادة تأهيل طويلة".

وفازت بيترز بسباق ماديسون في بطولة العالم في 2019 و2020 و2021 إلى جانب كيرستن فيلد لكنها لم تحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو هذا العام بعدما احتلت المركز الرابع.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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