صحيفة: بريطانيا واليابان ترتبان للقاء بين رئيسي الوزراء في منتصف فبراير

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي اليابانية يوم السبت أن اليابان وبريطانيا ترتبان لعقد لقاء بين رئيسي الوزراء فوميو كيشيدا وبوريس جونسون في اليابان في منتصف فبراير شباط.

وقال التقرير، دون الإشارة إلى مصادر، إن من المتوقع أن يناقش الطرفان الأزمة الأوكرانية وكذلك سبل التصدي لنفوذ الصين المتنامي.

وستكون هذه أول محادثات بين رئيسي الحكومتين البريطانية واليابانية منذ قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ (كوب26) في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى أن البلدين سيحددان إن كانت القمة ستعقد وفقا للوضع السياسي في بريطانيا ومدى شدة جائحة كوفيد-19 في اليابان.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)









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