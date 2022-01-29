حقائق- نادال يواجه ميدفيديف في نهائي أستراليا للتنس

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ملبورن (رويترز) - فيما يلي حقائق عن الإسباني رفائيل نادال والروسي دانييل ميدفيديف قبل لقائهما يوم الأحد في نهائي فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

(الرقم قبل الاسم يشير إلى التصنيف)

6-رفائيل نادال

العمر: 35 عاما

التصنيف العالمي: 5

عدد الألقاب الكبرى التي فاز بها: 20

عدد الألقاب التي فاز بها: 89

مسيرته في أستراليا المفتوحة 2021: دور الثمانية

أفضل أداء له في أستراليا المفتوحة: الفوز باللقب في 2009

الطريق إلى النهائي..

في الدور الأول فاز على الأمريكي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2

في الدور الثاني فاز على الألماني يانيك هانفمان 6-2 و6-3 و6-4

في الدور الثالث فاز على المصنف 28 الروسي كارين ختشانوف 6-3 و6-2 و3-6 و6-1

في الدور الرابع فاز على الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 و6-2 و6-2

في دور الثمانية فاز على المصنف 14 الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3

في قبل النهائي فاز على المصنف السابع الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3

بعد غيابه عن الكثير من بطولات 2021 بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وأمريكا المفتوحة أصبح النجم الإسباني على بعد انتصار واحد من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بالفوز باللقب الكبير رقم 21.

2-دانييل ميدفيديف

العمر: 25 عاما

التصنيف العالمي: 2

عدد الألقاب الكبرى التي فاز بها: 1

عدد الألقاب التي فاز بها: 13

مسيرته في أستراليا المفتوحة 2021: النهائي

أفضل أداء له في أستراليا المفتوحة: النهائي في 2021

الطريق إلى النهائي..

في الدور الأول فاز على السويسري هنري لاكسونن 6-1 و6-4 و7-6

في الدور الثاني فاز على الأسترالي نيك كيريوس 7-6 و6-4 و4-6 و6-2

في الدور الثالث فاز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-4 و6-4 و6-2

في الدور الرابع فاز على الأمريكي ماكسيم كريسي 6-2 و7-6 و6-7 و7-5

في دور الثمانية فاز على المنصف التاسع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم 6-7 و3-6 و7-6 و7-5 و6-4

في قبل النهائي فاز على المصنف الرابع اليوناني ستيفانوس تيتيباس 7-6 و4-6 و6-4 و6-1

تأهل ميدفيديف لنهائي أستراليا المفتوحة للعام الثاني على التوالي وإذا ما فاز على النجم الإسباني الكبير يوم الأحد فإنه سيصبح أول لاعب خلال عصر الاحتراف يحرز لقبه الكبير الثاني مباشرة بعد الفوز بلقبه الأول عقب تتويجه بلقب أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول 2021.

سجل المواجهات المباشرة بين اللاعبين: نادال يتقدم 3-1

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)









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