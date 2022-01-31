نيوكاسل يضم لاعب الوسط جيمارايش من ليون

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(رويترز) - أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع برونو جيمارايش لاعب وسط البرازيل من أولمبيك ليون بعقد لمدة أربع سنوات ونصف السنة في محاولة لتدعيم صفوفه وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ولم يتم الكشف عن المقابل المادي للصفقة، بينما أبلغ مصدر مقرب من المفاوضات رويترز في وقت سابق أن نيوكاسل سيدفع 40 مليون يورو (44.57 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وصنع جيمارايش ستة أهداف في 25 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم مع ليون الذي ضمه في 2020 من أتليتيكو بارانينسي.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل في بيان للنادي "برونو صاحب موهبة واعدة وهو من بين أهدافنا الأساسية، لذا أنا سعيد بضمه".

وفاز جيمارايش بالميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وأصبح جيمارايش ثالث لاعب ينتقل إلى نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد المهاجم كريس وود والظهير الأيمن كيران تريبيير.

ويحتل نيوكاسل المركز 18 في الدوري برصيد 15 نقطة من 21 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان. وبعد التوقف الدولي، سيلعب نيوكاسل على أرضه ضد إيفرتون في الثامن من فبراير شباط.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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