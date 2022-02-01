شركة أدوية يابانية تعلن عن عقار يؤثر على أوميكرون

أخبار اليابان



أنبوب اختبار يحمل ملصق اسم فيروس كورونا في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 29 يناير/ كانون الثاني 2020. رويتر.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة التجارة والمستحضرات الصيدلانية اليابانية ”كوا كو“ يوم الاثنين إن عقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات أظهر ”تأثيرًا مضادًا للفيروسات“ مثل أوميكرون ومتحورات فيروس كورونا الأخرى في الأبحاث غير السريرية المشتركة.

وفيما أكدت الشركة في بيان لها نشرته رويترز أن أبحاثا إكلينيكية مشتركة مع جامعة كيتاساتو في طوكيو أثبتت أن تأثير العقار يمتد لمتحورات أخرى من فيروس كورونا، إلا أنها لم تقدم على اختبار العقار كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

التجارب السريرية جارية، لكن الترويج للإيفرمكتين كعلاج لفيروس كورونا أثار الجدل، بحسبان الدواء غير معتمد لعلاج كورونا في اليابان، حذرت منظمة الصحة العالمية، وهيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي وشركة ميرك، التي تصنع الدواء، من استخدامه لعدم وجود دليل علمي على أن له تأثيرًا علاجيًا.

وقد أثار جو روغان، أحد المتشككين البارزين في اللقاحات، الجدل منذ فترة طويلة بسبب آرائه حول الوباء والتفويضات الحكومية ولقاحات كورونا، وقال إنه استخدم الإيفرمكتين.

في إرشادات على موقعها على الإنترنت بتاريخ سبتمبر/ أيلول 2021 ، لاحظت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اهتمامًا متزايدًا بالعقار للوقاية من كورونا، لكنها قالت إنها تلقت تقارير متعددة عن المرضى الذين احتاجوا إلى عناية طبية، بما في ذلك العلاج في المستشفى، بعد العلاج الذاتي.

يجري حاليًا التحقيق في استخدام الإيفرمكتين لعلاج كورونا في تجربة المملكة المتحدة التي تديرها جامعة أكسفورد. وقال الباحثون يوم الاثنين إن الأمر لا يزال جاريا وإنهم لا يريدون التعليق أكثر حتى يكون لديهم نتائج للإبلاغ عنها.

وفشلت العديد من علاجات كورونا المحتملة التي أظهرت نتائج واعدة في أنابيب الاختبار، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا الذي روج له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نهاية المطاف في إظهار فائدة لمرضى كورونا الذين تمت دراستهم في التجارب السريرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)