أسهم اليابان تواصل مكاسبها بعد استبعاد فرض الإغلاق

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها المدفوع بأسهم التكنولوجيا في التعاملات المسائية بعد أن قال رئيس الوزراء إنه لا يدرس في الوقت الحالي فرض حالة طوارئ جديدة في البلاد.

وساعد ارتفاع أسهم سوني لصناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك في رفع المؤشر نيكي بعد صعود الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على ارتفاع 1.07 بالمئة مسجلا 27001.98 نقطة في حين صعد قطاع التكنولوجيا 2.35 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 بالمئة.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.32 بالمئة وكان أكبر رابح على المؤشر نيكي. وزاد سهم أدفانتست 4.36 بالمئة وسهم رينيساس 5.19 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 4.5 بالمئة وسهم سوني 3.96 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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