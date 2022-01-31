بيانات: واردات اليابان من النفط الخام في 2021 ترتفع 0.5% على أساس سنوي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الاثنين أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021 مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ تسع سنوات.

وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.

(اعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ محمد محمدين)

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