تحطم مقاتلة إف- 15 يابانية والبحث عن طاقمها

أخبار اليابان

قالت اليابان يوم الثلاثاء إن مقاتلة يابانية مفقودة من طراز إف -15 تحطمت ولا يزال طاقمها المكون من اثنين في عداد المفقودين.

اختفت الطائرة التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من رادارات مراقبة الحركة الجوية يوم الاثنين بعد فترة وجيزة من إقلاعها، على بعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) من قاعدة كوماتسو الجوية على ساحل بحر اليابان.

ورفض وزير الدفاع نوبوؤ كيشي في حديثه للصحفيين تقريرًا إعلاميًا مبكرًا عن العثور على أحد الطيارين.

قال خفر السواحل الياباني في بيان صحفي إن طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ وثلاث سفن لخفر السواحل واصلت البحث بعد العثور في وقت سابق على حطام الطائرة في البحر.

تم بناء معظم طائرات إف- 15 النفاثة من قبل اليابان بموجب ترخيص من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وكانت مقاتلة الخطوط الأمامية الأساسية في اليابان لمدة أربعة عقود، وتكافح بانتظام للرد على الطائرات الصينية والروسية التي تستكشف المجال الجوي للبلاد.

تمتلك اليابان حوالي 200 طائرة من طراز إف-15، سيتم تطوير نصفها بواسطة شركة بوينغ لإطالة عمرها التشغيلي وتحسين قدرتها.

معظم طائرات إف- 15 اليابانية عبارة عن طائرات ذات مقعد واحد، مع استخدام أخرى بمقعدين للتدريب.

في عام 2019 ، تحطمت مقاتلة شبحية يابانية من طراز إف- 35 كانت في مهمة تدريبية في المحيط الهادئ بعد أن تعرض طيارها على الأرجح للارتباك المكاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)