مجلس وزراء اليابان يوافق على ترشيح مناجم لقائمة اليونسكو في تحد لاعتراض كوري جنوبي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت رسميا على ترشيح عدد من المناجم لدراسة إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك في تحد لاعتراض من كوريا الجنوبية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إن الحكومة ستقدم المصادقة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بحلول الخامسة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش لعدم تفويت الموعد النهائي المحدد لذلك.

كانت سول قد عارضت هذه الخطوة، قائلة إنها غير ملائمة لأن عمالا كوريين أجبروا على العمل هناك إبان فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 و1945، وهو ما شمل فترة الحرب العالمية الثانية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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