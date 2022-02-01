نادال يشعر أنه محظوظ بوجوده من الثلاثة الكبار في التنس

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(رويترز) - قال رافائيل نادال إنه محظوظ بالوجود في حقبة التنس من بين الثلاثة الكبار إلى جانب روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، بعدما نجح في الانفراد بالرقم القياسي وحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة، ليتقدم بلقب واحد على غريميه.

وانتفض نادال بعد التأخر بمجموعتين وفاز 2-6 و6-7 و6-4 و6-4 و7-5 على دانييل ميدفيديف في نهائي مثير في ملبورن بارك يوم الأحد، بعد أشهر قليلة من شكوك حول إمكانية اعتزاله بسبب إصابة في قدمه اليسرى.

وكال نادال المديح لفيدرر، الذي غاب عن أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب استمرار تعافيه من جراحة في الركبة، وكذلك ديوكوفيتش الذي رحلته السلطات الأسترالية قبل انطلاق البطولة بسبب نزاع حول المتطلبات الخاصة لدخوله دون التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال نادال للصحفيين "في نهاية اليوم، إنها مجرد لعبة، وبشكل أو بآخر فلقد حققنا أكثر كثيرا مما كنا نحلم به كأطفال. لا يهم كثيرا إن أحرز أحدنا 21 ونال الآخر 20، أو حصد لاعب 23 ونال آخر 21".

وأضاف "أعتقد أننا فعلنا أشياء مهمة جدا في رياضتنا، ولقد حققنا أحلامنا واستمتعنا بالأمر. أشعر أني محظوظ بأني ألعب في هذه الحقبة التي تعد استثنائية جدا للعبتنا".

وغاب اللاعب البالغ عمره 35 عاما عن بطولة ويمبلدون وألعاب طوكيو وبطولة أمريكا المفتوحة 2021 بينما عاد إلى المنافسات الشهر الماضي، لكنه لا يرغب في التفكير في البطولة التالية.

وقال نادال "لدي جدول مباريات، لكني أستمتع بهذه اللحظة... أحتاج إلى متابعة كيف سيتعافى جسدي من هذا الشهر المذهل، وسأتخذ قراري بعد ذلك".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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