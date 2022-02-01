تأجيل بطولة العالم للسباحة في فوكوكا إلى 2023 بسبب كوفيد

أخبار اليابان

(رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي للسباحة يوم الثلاثاء عن تأجيل بطولة العالم، التي كانت ستقام في فوكوكا باليابان في مايو آيار المقبل، إلى يوليو تموز 2023 بسبب وباء كوفيد-19.

وكان من المقرر إقامة النسخة 19 من البطولة في 2021 لكنها تأجلت بسبب الوباء وأولمبياد طوكيو المؤجل لينتقل الموعد إلى 13-29 مايو آيار 2022.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة "بسبب ظروف الوباء والإجراءات الحالية في اليابان اتفق الاتحاد الدولي ومساهمون بارزون باللجنة المنظمة لبطولة فوكوكا 2022 على تأجيل النسخة 19 من بطولة العالم".

وأضاف الاتحاد الدولي أن النسخة 20 في الدوحة بقطر ستقام في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن كان الموعد الأصلي نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وتابع المسلم "جاء اتخاذ هذه القرارات لمصلحة الجميع وسيواصل الاتحاد الدولي إعطاء الأولوية لسلامة المشاركين".

وأشار الاتحاد الدولي إلى تواصله بشكل مستمر مع الرياضيين والمدربين بشأن جدول المسابقات الدولية بسبب التأثير الصحي المحتمل لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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