ارتفاع الأسهم اليابانية بعد صعود الأسهم الأمريكية ليلا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن حسن صعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية الإقبال على المخاطرة مما دفع المستثمرين لشراء الأسهم التي شهدت عمليات بيع الشهر الماضي وأسهم الشركات ذات التوقعات القوية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.68 بالمئة ليغلق على 27533.60 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 بالمئة إلى 1936.56 نقطة.

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأمريكية الليلة الماضية بعد أن استوعب المستثمرون الأرباح القوية لشركات أمريكية كبرى في مقابل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف متعلقة بالتضخم.

وقفز سهم كيينس لصناعة المعدات الإلكترونية 6.18 بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل أرباح تشغيل قياسية في تسعة أشهر حتي ديسمبر كانون الأول.

وزاد سهم مجموعة سوني 4.93 بالمئة قبيل صدور تقرير نتائج أعمالها المنتظر بعد الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركات الطيران لتقود مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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