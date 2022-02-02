إصابات كوفيد اليومية في طوكيو تتجاوز 20 ألفا للمرة الأولى

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تجاوزت أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في طوكيو 20 ألفا للمرة الأولى يوم الأربعاء، مما أضعف الآمال في وصول موجة العدوى بالمتحور أوميكرون لذروتها في اليابان.

ووفقا لإحصاء من خدمة (جيه.إكس برس) الإخبارية عبر الإنترنت، فقد وصلت حالات الإصابة اليومية على مستوى البلاد إلى 91760، في حين سجلت 18 مقاطعة أعلى مستويات إصابة على الإطلاق.

وسجلت طوكيو 21576 حالة إصابة جديدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 17613 حالة في العاصمة اليابانية.

وارتفع معدل إشغال أسرة المستشفيات المحجوزة لمرضى فيروس كورونا إلى 51.4 بالمئة. وقال مسؤولون من قبل إنه سيكون من الضروري فرض حالة الطوارئ إذا وصلت النسبة إلى 50 بالمئة، لكنهم يقولون الآن إن القرار سيعتمد على عدد الحالات الحرجة وعوامل أخرى.

وتخضع العاصمة ومعظم اليابان إلى قيود لاحتواء انتشار الفيروس، بسبب الموجة الأخيرة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وسجلت مقاطعة أوساكا في غرب البلاد 11171 حالة إصابة جديدة، انخفاضا من 11881 حالة إصابة تم تسجيلها يوم الثلاثاء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الأربعاء إن الحكومة لا تخطط لإعلان حالة الطوارئ، لكنها لا تزال تتوخى الحذر.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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