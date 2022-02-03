تراجع الأسهم اليابانية مع هبوط سوني وباناسونيك

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الخميس لتتوقف مكاسبها على مدى أربعة أيام، متأثرة بتراجع التعاملات الآجلة على المؤشر ناسداك الأمريكي، بينما أقبل المستثمرون على بيع أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بشأن أنشطة ألعاب الفيديو لسوني وانخفاض أرباح باناسونيك الفصلية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.06 بالمئة ليغلق على 27241.31 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة إلى 1919.92 نقطة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما الخبير الاستراتيجي لدى بيكتيت لإدارة الأصول "تراجعت السوق اليابانية متأثرة بانخفاض التعاملات الأمريكية الآجلة هذا الصباح، والتي انخفضت بسبب خسائر أسهم ميتا خارج ساعات التداول".

وهبطت أسهم سوني جروب 6.08 بالمئة بعد مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية، بعد عودة ظهور المخاوف بشأن أنشطة ألعاب الفيديو في ظل نقص المكونات والمنافسة من شركات أكبر.

كما خسرت أسهم باناسونيك 6.86 بالمئة بعدما سجلت المجموعة الصناعية انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح التشغيل في الربع الثالث، بلغ 44 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، حيث نزل سهم طوكيو إلكترون 2.3 بالمئة، كما تراجع سهم إم3 بنسبة 9.19 بالمئة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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