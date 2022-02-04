اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم الدولة الإسلامية مهمة لسلام الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن الغارة التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية تمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد من عائلته خلال غارة أمريكية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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