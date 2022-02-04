المؤشر نيكي الياباني يسجل أول زيادة أسبوعية منذ 5 أسابيع

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طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية بعد استراحة منتصف تعاملات يوم الجمعة، عاكسا اتجاهه بعد جلسة صباحية فاترة، لينهي اليوم بمكاسب قوية أوقفت تراجعا على مدى أربعة أسابيع متتالية.

وأغلق المؤشر نيكي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.73 في المئة مسجلا 27439.99 نقطة. وعلى مدى الأسبوع، سجل زيادة نسبتها 2.71 في المئة، وهو أفضل أداء منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول وذلك بعدما اقتفى أثر تحركات الأسهم في الأسواق العالمية التي علت بعد إعلان الشركات عن مكاسب جيدة بشكل عام وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.

وتأثر المتعاملون إيجابا بانتعاشة في التعاملات الآجلة في وول ستريت بدعم مكاسب قوية حققتها شركة أمازون، وهو ما طغى على المخاوف من علو التضخم وتشديد سياسات البنوك المركزية حول العالم.

وظل القطاع المالي الأفضل أداء على المؤشر نيكي وقفزت أسهم شركاته 0.90 في المئة بعد توقعات بزيادات أكبر في أسعار الفائدة مما رفع عائد السندات وعزز آفاق التوقعات المتعلقة بالعائدات.

وكانت شركات التكنولوجيا ثاني أفضل القطاعات أداء إذ تقدمت بنسبة 0.76 في المئة. وزاد سهم كونامي القابضة للألعاب الإلكترونية 11.71 في المئة بعد تقرير مشجع عن الأرباح، وهو ما جعلها الأفضل أداء من حيث زيادة النسبة المئوية على مؤشر نيكي. وزاد سهم نينتندو 3.62 في المئة وعملاق الرقائق طوكيو إلكترون 1.52 في المئة.

وكانت شركة فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو أكبر رابح على المؤشر من حيث النقاط وسجلت ارتفاعا بنسبة 3.56 في المئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة وأغلق على 1930.56 نقطة، لتبلغ نسبة مكاسبه خلال الأسبوع 2.86 في المئة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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