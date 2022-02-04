اليورو يصعد بعد ميل المركزي الأوروبي للتشديد

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لندن (رويترز) - يتجه اليورو يوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تأثر الأسواق بميل من البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية.

ارتفع اليورو ثلاثة سنتات مقابل الدولار هذا الأسبوع ليكون قريبا من مستوى 1.15 دولار، وهو أفضل مكسب أسبوعي له منذ مارس آذار 2020. وارتفع 0.4 بالمئة خلال اليوم إلى 1.14830 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.3 بالمئة.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ بدء الجائحة. وكان في أحدث تعاملات عند مستوى 95.227.

ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار، على الرغم من أنه فقد بعض الزخم اليوم وكان في أحدث تعاملات قريبا من 1.36 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عملة الملاذ الآمن الين الياباني خلال اليوم، إذ سجل 114.840 ين للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي خلال اليوم، وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.7 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 0.70930 دولار.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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