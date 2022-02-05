أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمن ينددون بتصعيد كوريا الشمالية

أخبار اليابان

الأمم المتحدة (رويترز) - ندد أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى وحذروا، في بيان مشترك، من أن مواصلة الصمت من جانب المجلس سيؤدي فحسب إلى تشجيع بيونجيانج.

ووصفت ثماني دول، وهي الولايات المتحدة وألبانيا والبرازيل وفرنسا وإيرلندا والنرويج والإمارات وبريطانيا واليابان، عملية الإطلاق التي جرت يوم الأحد بأنها "تصعيد خطير يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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