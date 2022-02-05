هيئة: اليابان تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن اليابان سجلت زيادة قياسية للإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 يوم السبت مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون.

وقالت إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف في زيادة قياسية جديدة.

وتخضع معظم مناطق اليابان في الوقت الراهن لإجراءات تهدف لمكافحة العدوى للحد من انتشار أوميكرون بين السكان الذين تلقى أقل من خمسة بالمئة منهم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة للمرض.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

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