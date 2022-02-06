ملبورن فيكتوري يفوز بكأس أستراليا للقدم

أخبار اليابان

(رويترز) - توج فريق ملبورن فيكتوري الذي يقوده المدرب توني بوبوفيتش بطلا لكأس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية يوم السبت على سنترال كوست مارينرز 2-1.

أقيمت المباراة النهائية في مدينة ملبورن وأحرز هدفيها جيسون ديفيدسون وكريس إيكونوميديس وتأهل على أثرها الفريق الفائز للمنافسة في الأدوار التأهيلية لدوري أبطال آسيا.

وقال بوبوفيتش الذي تولى تدريب فيكتوري في يونيو حزيران العام الماضي بعد الفوز "الفوز مهم جدا للفريق.. وحصلنا بموجبه على مكافأة إضافية تتمثل في التأهل للمنافسة بالأدوار التأهيلية لدوري أبطال آسيا وهذا ما كنا نطمح إليه ونجحنا".

وسيلتقي فيكتوري في الأدوار التأهيلية لدوري أبطال آسيا مع فيسل كوبي الياباني الذي احتل المركز الثالث بين فرق دوري اليابان الأول الموسم الماضي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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