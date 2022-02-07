محادثات بين أمريكا واليابان وكوريا‭ ‬الجنوبية بعد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ

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واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية سيجتمع بمسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بعد قيام بيونجيانج بسلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفير الأمريكي سونغ كيم سيسافر إلى هونولولو من 10 إلى 15 فبراير شباط لاستضافة اجتماع ثلاثي "لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا، منها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل".

وظلت كوريا الشمالية لفترة طويلة ممنوعة من إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة وغيرها من الدول قالت إنها أطلقت تسعة صواريخ باليستية في يناير كانون الثاني، وهو أكبر عدد يتم إطلاقه في شهر واحد.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير سري اطلعت عليه رويترز، إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصواريخ الباليستية خلال العام الماضي بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية على بورصات العملات المشفرة.

وسيشارك في الاجتماع أيضا المدير العام لشؤون آسيا والأوقيانوس بوزارة الخارجية اليابانية، تاكيهيرو فوناكوشي، ونوه كو دوك الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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