النفط يهبط دولارا بفعل مؤشرات إيجابية من المحادثات الأمريكية الإيرانية

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لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط دولارا يوم الاثنين وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، مما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات.

وانخفض خام برنت 96 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 92.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 91 دولارا للبرميل. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 92.73 دولار.

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 بالمئة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى مئة دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.

وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة على الرغم من ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

ومما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.

(إعداد لبنى صبري ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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