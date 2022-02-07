حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 391.88 مليون والوفيات 6 ملايين و102793

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يتحدث طبيب وحدة العناية المركزة جيمي سبيجلمان إلى مريض مصاب بفيروس كورونا حيث يواصل المتحور أوميكرون الضغط على مستشفى Humber River في تورونتو، أونتاريو، كندا ، 20 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز.

(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 391.88 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و102793.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 905324 76354968

الهند 501979 42188138

البرازيل 630001 26091520

فرنسا 132377 20602932

المملكة المتحدة 157243 17749999

روسيا 705368 12630047

تركيا 88353 12110574

إيطاليا 148542 11542793

ألمانيا 118649 10917991

إسبانيا 94235 10274653

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

35 - العراق 24499 2244610

44 ‬‬‬‬- الأردن 13300 1314243

48 - المغرب 15575 1146041

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)