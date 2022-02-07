حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 391.88 مليون والوفيات 6 ملايين و102793
أخبار اليابانصحة وطب
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 391.88 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و102793.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 905324 76354968
الهند 501979 42188138
البرازيل 630001 26091520
فرنسا 132377 20602932
المملكة المتحدة 157243 17749999
روسيا 705368 12630047
تركيا 88353 12110574
إيطاليا 148542 11542793
ألمانيا 118649 10917991
إسبانيا 94235 10274653
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
35 - العراق 24499 2244610
44 - الأردن 13300 1314243
48 - المغرب 15575 1146041
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)