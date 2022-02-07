رئيس وزراء اليابان يدعو إلى زيادة الجرعات التنشيطية إلى مليون جرعة يوميا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه يريد توسيع برنامج الجرعات التنشيطية المضادة لكوفيد-19 في البلاد إلى مليون جرعة يوميا بحلول نهاية الشهر أي مثلي الوتيرة الحالية.

وقال كيشيدا في اجتماع بثه التلفزيون للجنة الميزانية البرلمانية إنه أصدر تعليماته للوزراء للعمل مع الحكومات المحلية لزيادة التطعيمات قدر الإمكان.

وتجاوزت الإصابات في اليابان 100 ألف إصابة يوم السبت لأول مرة. وفرضت السلطات إجراءات لمكافحة الإصابات في معظم المناطق الآن في محاولة للحد من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة أساهي يوم الأحد أن طوكيو و12 منطقة أخرى تجري مناقشات نهائية لتمديد قيود مكافحة الفيروس لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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