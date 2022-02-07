نيكي يهبط مع تراجع أسهم الصناعة ومخاوف حيال الفائدة

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طوكيو (رويترز) - هبط مؤشر نيكي القياسي الياباني يوم الاثنين مع تراجع أسهم بعض الشركات الصناعية التي جاءت نتائجها المالية مخيبة للآمال في حين تأثرت سوق الأسهم بالمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة العالمية بوتيرة أسرع.

وعوض المؤشر نيكي بعضا من خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة 0.70 بالمئة مسجلا 27248.87 نقطة وكان القطاع الصناعي أكبر خاسر فهبط بنسبة 0.99 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المئة.

وارتفعت أسهم القطاع المالي مع صعود عائدات السندات بعد أن أثار تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة توقعات لزيادة أسعار الفائدة زيادة كبيرة.

وارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع سعر النفط الخام.

وكان سهم شركة أوليمبس كورب أكبر خاسر على المؤشر نيكي فنزل 12.2 بالمئة متأثرا بنتائج أعمال ضعيفة.

ونزل سهم تايو يودين لمكونات الإلكترونيات 9.69 بالمئة أيضا بعد نتائج مالية محبطة.

ونزل سهم أدفانتست 2.74 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 1.37 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر كان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر رابح فزاد بنسبة 2.61 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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