المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو لتجنب السفر إلى ليبيا وعمان بسبب كوفيد

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واشنطن (رويترز) - نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين يوم الاثنين بعدم السفر إلى ست دول، هي ليبيا وسلطنة عمان واليابان وكوبا وأرمينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية بسبب إصابات كوفيد-19.

وتُدرج المراكز حاليا أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة "المستوى الرابع: مرتفع للغاية" فيما يتعلق بإصابات كوفيد-19. كما تدرج نحو 50 دولة ضمن "المستوى الثالث: مرتفع"، والذي يدعو الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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