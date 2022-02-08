أسهم التكنولوجيا تدفع نيكي للصعود رغم الحذر بسبب بيانات أمريكية

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.13 بالمئة عند 27284.52 نقطة، ماحيا معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 1934.06 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 1.63 بالمئة، وتلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37 بالمئة، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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